Україна впроваджує новий формат перетину кордону для пасажирів міжнародних поїздів — митний і прикордонний контроль проводитимуть просто у вагонах під час руху.

Про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Прикордонний та митний контроль у потягах

Як зазначила Свириденко, така зміна покликана зменшити час очікування на кордоні та зробити поїздки комфортнішими.

За її словами, механізм уже тестується на кількох поїздах Інтерсіті+ у напрямку Польщі.

Команди прикордонників і митників починають перевірки ще до під’їзду до кордону, обходячи вагони під час руху потяга.

Завдяки цьому пасажирам не потрібно чекати на тривалі зупинки та проходити контроль на платформі.

Уряд планує розширити цю практику і на нічні міжнародні маршрути зі спальними вагонами.

Першими новий режим отримає низка популярних рейсів — зокрема поїзди Київ — Перемишль та Київ — Хелм.

Щомісяця ними користується понад 130 тисяч українців, тому впровадження прискореного контролю має суттєво полегшити подорожі для великої кількості пасажирів.

Початок роботи системи у вибраних поїздах очікується вже у січні. Згодом її планують масштабувати на більшість рейсів цих напрямків.

