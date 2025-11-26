У Женеві на переговорах делегацій України та США щодо мирного плану не йшлося про скорочення ЗСУ, повідомив начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов.

Переговори України та США щодо мирного плану

Як повідомив Андрій Гнатов, під час переговорів України та США щодо мирного плану не йшлося про скорочення ЗСУ.

– Йшлося про погляди щодо чисельності Збройних Сил мирного часу. Це дуже дискусійна тема, – повідомив він.

Як зауважив Гнатова, як зі сторони Києва, так і зі сторони Вашингтона звучала “правильна думка” щодо того, що найкращою гарантією для України буде оснащена і боєздатна армія.

Він повідомив, що від розуміння того, яким надалі буде українське військо залежить і те, як Генштаб планує заохочувати військовослужбовців залишатися в строю після завершення бойових дій. Гнатов додав, що розуміння, що саме потрібно робити, у Генштабі є.

– Тут повинні працювати всі інституції. Потрібно розуміти, яким буде українське військо, його чисельність, грошове забезпечення, соціальні гарантії для військовослужбовців і багато інших питань. Ця робота лежить в компетенції не лише Генштабу. Наша візія є. Це робочий документ, він опрацьовується, – резюмував генерал-лейтенант.

Нагадаємо, що в одному з 28 пунктів оприлюдненого виданням Axios повного тексту мирного плану США йшлося про обмеження чисельності ЗСУ, зокрема, що вона буде обмежена 600 тис. осіб.

Зустріч представників України та Сполучених Штатів, під час якої сторони обговорили американську мирну пропозицію, у Женеві відбулася 23 листопада.

Повідомлялося, що результатам консультацій, сторони змогли досягти значного прогресу у відповідності ключових позицій та визначенні подальших кроків.

