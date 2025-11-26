Секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Рустема Умєрова опитали в Національному антикорупційному бюро (НАБУ) у статусі свідка у справі щодо “бек-офісу” бізнесмена Тимура Міндіча.

У пресслужбі секретаря РНБО у коментарі агентству Інтерфакс-Україна” повідомили, що у НАБУ опитали Умєрова щодо справи Міндвіча.

– Рустем Умєров був викликаний до НАБУ у статусі свідка для дачі свідчень у кримінальному провадженні, відкритому за фактом втручання в діяльність державного діяча. Розмова була конструктивною. Рустем Умєров відповів на всі запитання слідства в межах процесуального законодавства, – йдеться у коментарі.

У РНБО зазначили, що ця процесуальна дія мала місце 25 листопада.

Нагадаємо, що раніше прокурор САП заявив, що бізнесмен Тимур Міндіч мав вплив не лише на міністра юстиції Германа Галущенка, який очолював Міністерство енергетики, а й на секретаря РНБО Рустема Умєрова.

Зі свого боку секретар РНБО Рустем Умєров, який раніше обіймав посаду міністра оборони, заявив, що будь-які спроби пов’язати його діяльність у відомстві з впливом сторонніх осіб є безпідставними.

