Втрати ворога на 26 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 372-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,168 млн.

Втрати ворога на 26 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 168 550 (+980);

танків – 11 372 (+4);

бойових броньованих машин – 23 625 (+1);

артилерійських систем – 34 688 (+44);

реактивних систем залпового вогню – 1 549;

засобів протиповітряної оборони – 1 252 (+2);

літаків – 428;

гелікоптерів – 347;

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743);

крилатих ракет – 3 995 (+14);

кораблів (катерів) – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 242 (+124);

спеціальної техніки – 4 007 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 372-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Генштаб ЗСУ

