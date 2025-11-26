Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Втрати ворога на 26 листопада: знищено 980 окупантів та чотири десятки артсистем
Втрати ворога на 26 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 372-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,168 млн.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 26 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 168 550 (+980);
- танків – 11 372 (+4);
- бойових броньованих машин – 23 625 (+1);
- артилерійських систем – 34 688 (+44);
- реактивних систем залпового вогню – 1 549;
- засобів протиповітряної оборони – 1 252 (+2);
- літаків – 428;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743);
- крилатих ракет – 3 995 (+14);
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 242 (+124);
- спеціальної техніки – 4 007 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 372-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.