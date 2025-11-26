Втрати ворога на 26 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 372-гу добу повномасштабної війни перевищили 1,168 млн.

Втрати ворога на 26 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 168 550 (+980);
  • танків – 11 372 (+4);
  • бойових броньованих машин – 23 625 (+1);
  • артилерійських систем – 34 688 (+44);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 549;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 252 (+2);
  • літаків – 428;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 84 960 (+743);
  • крилатих ракет – 3 995 (+14);
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 242 (+124);
  • спеціальної техніки – 4 007 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 372-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

