Європейська комісія готова представити законодавчу пропозицію щодо надання Україні так званих “репараційних позик”, які фінансуватимуться частково за рахунок заморожених активів Росії.

ЄК про репараційні позики для України

Про це повідомила 26 листопада в Брюсселі головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За її словами, пропозиція щодо правової бази для таких позик була згадана президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у промові в Європарламенті.

– Президентка фон дер Ляєн у своїй сьогоднішній промові щодо України, щодо мирного плану для України, згадала саме нашу роботу над “репараційною позикою” та зазначила, що комісія готова представити правовий текст, тобто законодавчу пропозицію, – сказала вона.

Піньо уточнила, що тривають обговорення з державами-членами, зокрема в Комітеті постійних представників (Coreper).

Йдеться також про лист із варіантами фінансування України на 2026–2027 роки, який фон дер Ляєн надіслала європейським столицям.

– Ми отримуємо відгуки від держав-членів на цій основі та очікуємо, що будуть чіткі відгуки також щодо законодавчої пропозиції та термінів, – зазначила вона.

За словами Піньо, фон дер Ляєн вважає “репараційну позику” реалістичним шляхом допомоги Україні.

– Президентка дала сигнал, що ми готові її внести, обговорення тривають, і ми очікуємо, що отримаємо також конкретні відгуки, включно з цього приводу, – додала вона.

Нагадаємо, учасники Коаліції рішучих після віртуального засідання 25 листопада очікують швидкого рішення щодо довгострокового фінансування України, зокрема на основі заморожених активів Росії.

Також Франція та Велика Британія домовилися створити робочу групу з підготовки гарантій безпеки для України, до якої долучаться США та Туреччина.

