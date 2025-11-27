Сили оборони стримують ворога у Покровську від подальшого просування. Тривають бої на всій лінії залізничної колії.

Як повідомляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ситуація у Покровську 27 листопада

Українські військові, зокрема 425-й окремий штурмовий полк Скеля у взаємодії з іншими підрозділами у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ проводять південніше від залізниці рейди для влаштування засідок та знищення ворога.

Зараз дивляться

Як розповіли у 7 корпусі ДШВ ЗСУ, продовжуються боєзіткнення у центральній частині Покровська. За минулу добу українські штурмові підрозділи знищили 21 російського окупанта.

– Працюють оператори FPV по ворожих цілях у місті – особовому складу противника та техніці, яку противник після переміщення в Покровськ маскує у забудовах, – йдеться у повідомленні.

За інформацією українських військових, ворог намагається продовжувати просування у північну частину міста.

Російські окупанти намагаються накопичуватися та готувати підґрунтя до подальшого наступу, зокрема налагоджувати супутниковий звʼязок. Проте українські захисники запобігають таким діям армії Росії.

Завдання на Покровському напрямку

Питання оборони Покровська, Мирнограда та прилеглих до них територій розглядаються комплексно, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський після робочої поїздки та наради з командувачами органів військового управління, командирами військових частин і підрозділів, які виконують завдання на Покровському напрямку.

За словами Сирського, завдання ЗСУ залишаються незмінними – захищати українські позиції, виявляти та знищувати максимальну кількість особового складу і техніки російських окупантів, перекривати логістику, ефективно протидіяти ворогу в повітрі.

Як пояснив головнокомандувач, ЗСУ блокують спроби російських окупантів штурмувати міста малими піхотними групами.

Водночас українські підрозділи проводять активні дії, щоб відновити втрачені позиції. Протягом останнього тижня безпосередньо в місті Покровськ проведено пошук та знищення противника на території близько 11,5 кв. км, уточнив Сирський.

Він наголосив, що ворог зазнав значних втрат і натрапив на український дієвий опір, тому Росія залучила у районі Покровсько-Мирноградської агломерації оперативний резерв.

Таким чином росіяни намагаються постійно змінювати напрямки атак, використовувати підступну тактику інфільтрації, зокрема маскуючись під цивільне населення або прикриваючись ним, пояснив головнокомандувач ЗСУ.

– Під час наради обговорили питання щодо посилення наших підрозділів та узгодженого застосування резервів. Особлива увага – забезпеченню просування українських штурмових підрозділів, – уточнив він.

За словами Сирського, ЗСУ продовжують працювати над утриманням наявних та облаштуванням додаткових логістичних шляхів.

На його думку, необхідно максимально забезпечувати угруповання та проводити вчасну медичну евакуацію поранених, а також зберігати життя і здоров’я українських захисників.

Фото: 7 корпус ДШВ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.