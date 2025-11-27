Юлія Захарченко, редакторка стрічки
Графіки відключення світла на 28 листопада: обмеження діятимуть в усіх регіонах
Головне
- У п'ятницю, 28 листопада, в усіх областях України діятимуть графіки погодинних відключень.
- Укренерго закликає громадян ощадливо споживати електроенергію та стежити за оновленням графіків, оскільки час та обсяг обмежень можуть змінюватися.
В усіх областях України відключатимуть електропостачання у п’ятницю, 28 листопада.
Відключення світла по Україні 28 листопада
У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, як застосовуватимуть відключення світла протягом наступного дня.
Час і обсяг обмеження будуть такими:
- графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Обмеження електропостачання запроваджені внаслідок масованих російських атак на енергетичні об’єкти.
В Укренерго звернули увагу, що час та обсяг відключень можуть змінюватися, тому варто слідкувати за офіційними графіками вашого обленерго і споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється.
18 листопада очільник Укренерго Віталій Зайченко не виключив, що графіки відключень світла діятимуть в Україні протягом усього опалювального сезону через повномасштабну війну, яка ще триває.
