В усіх областях України відключатимуть електропостачання у п’ятницю, 28 листопада.

Відключення світла по Україні 28 листопада

У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, як застосовуватимуть відключення світла протягом наступного дня.

Час і обсяг обмеження будуть такими:

графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Обмеження електропостачання запроваджені внаслідок масованих російських атак на енергетичні об’єкти.

В Укренерго звернули увагу, що час та обсяг відключень можуть змінюватися, тому варто слідкувати за офіційними графіками вашого обленерго і споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється.

18 листопада очільник Укренерго Віталій Зайченко не виключив, що графіки відключень світла діятимуть в Україні протягом усього опалювального сезону через повномасштабну війну, яка ще триває.

