Національний мультипредметний тест – це обов’язковий іспит для абітурієнтів в Україні, який замінив традиційні зовнішнє незалежне оцінювання для вступу до вишів. За результатами НМТ оцінюють знання з кількох предметів одночасно, а отримані бали визначають, на які факультети та спеціальності може вступити абітурієнт. Чим більше балів, тим ширший вибір навчальних програм.

Особливу увагу у 2026 році приділяють формату тестування, оскільки у 2025 році через воєнні атаки значна кількість абітурієнтів приходила на тест втомленими після безсонної ночі. Складність полягає в тому, що кілька предметів потрібно складати в один день. А це значне навантаження та стрес.

Про те, як проходитиме НМТ 2026, скільки предметів доведеться складати, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

НМТ 2026: як проходитиме тестування

Нагадаємо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко вважає проведення НМТ у дводенному форматі реалістичним. Водночас освітній омбудсмен Надія Лещик виступала за збереження одноденного режиму.

Також голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив, що у 2026 році тестування проходитиме за чинною моделлю, а саме в один день із можливістю проведення додаткових сесій для учасників, які не змогли скласти тест у основний день.

НМТ 2026: що відомо про формат проведення іспитів

Заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявив, що формат НМТ 2026 залишиться без змін. Він пояснив, що під час обговорень із народними депутатами, які мають найближчим часом ухвалити законопроєкт №13650, освітнім омбудсменом та батьками було ухвалено рішення зберегти одноденний формат тестування.

За словами Трофименка, одноденний формат зарекомендував себе як ефективний з моменту запровадження після початку повномасштабного вторгнення, а також дозволяє забезпечити рівні умови для вступу всіх здобувачів освіти.

Він нагадав, що мета збереження одноденного формату – не лише підтримка рівних умов для всіх учасників тестування, але й мінімізація стресу та складнощів під час складання НМТ, зокрема для тих, хто проживає в регіонах із обмеженим доступом до тестових центрів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.