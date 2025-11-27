В ніч на 27 листопада російська армія атакувала безпілотниками Україну – повітряну тривогу оголошували у низці регіонів.

У Херсоні загинуло двоє осіб внаслідок атаки дрона по цивільному авто.

У російському Таганрозі вночі лунали вибухи. Також вибухи чули у Самарській області в районі Новокуйбишевського НПЗ.

У центрі Вашингтона 26 листопада сталася стрілянина, в результаті якої поранені двоє службовців Національної гвардії США.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 27 листопада – у добірці Фактів ICTV.

Атака на Херсон

У Херсоні російський дрон атакував цивільний автомобіль 26 листопада близько 19:40. Загинули 34-річна жінка та її шестирічна дитина, поранений водій доправлений до лікарні.

Херсонська окружна прокуратура відкрила провадження за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі цивільних (ч. 2 ст. 438 КК України).

Вибухи у Таганрозі в РФ

У Таганрозі Ростовської області РФ місцеві жителі повідомляли про серію вибухів і роботу ППО.

У російських пабліках також писали про повітряну тривогу через БпЛА та пошкодження в Неклінівському районі.

У Дмитріадівці фрагменти безпілотника пошкодили покрівлю приватного будинку. Поранення від уламків скла отримала місцева мешканка, їй надали медичну допомогу.

Атака на Новокуйбишевський НПЗ

Уночі 27 листопада НПЗ у Новокуйбишевську (Самарська область РФ) зазнав серії ударів дронами.

Місцеві жителі повідомляли щонайменше про десять вибухів, після яких на території заводу, що належить Роснефти, виникла пожежа.

За даними каналу ASTRA, спершу у повітрі було видно кілька спалахів, ймовірно від роботи ППО, а згодом – яскраву заграву вже на території підприємства, що свідчить про ураження об’єкта. Влада регіону офіційно ситуацію не коментувала.

Стрілянина біля Білого дому

26 листопада у центрі Вашингтона сталася стрілянина за 1,5 км від Білого дому. Двоє службовців Національної гвардії США отримали поранення.

Підозрюваного затримали – він також зазнав поранення, але його стан був стабільним.

Очевидці чули гучні звуки, схожі на вибухи, а потім крики про допомогу. Поліція переслідувала чоловіка в каптурі та взяла його під варту. Мотиви нападу залишалися невідомими. Президент США Дональд Трамп заявив, що нападник “заплатить високу ціну”.

МВФ та Україна домовилися щодо нової програми

Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо нової 48-місячної програми розширеного фінансування EFF із потенційним доступом до 5,94 млрд SDR (приблизно $8,1 млрд).

Програма охоплює комплекс фіскальних і монетарних заходів, спрямованих на підтримку макростабільності, відновлення боргової стійкості, покращення управління та боротьбу з корупцією.

МВФ очікує, що програма стане каталізатором зовнішньої підтримки України. За базовим сценарієм, дефіцит фінансування у 2026–29 роках оцінюється у близько $136,5 млрд, зокрема приблизно $63 млрд – у 2026–27 роках.

