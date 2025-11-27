У Києві розпочав роботу дводенний санкційний саміт, під час якого учасники аналізують ефективність уже запроваджених обмежень проти російської економіки та визначають подальші кроки у санкційній політиці.

Про це повідомили в Офісі президента.

Дводенний санкційний саміт у Києві: що відомо

Глава уряду Юлія Свириденко висловила партнерам вдячність за ухвалені санкційні пакети та спільну роботу, спрямовану на стримування воєнної машини Росії.

Зараз дивляться

– Усі ваші дії та рішення вже значно обмежують здатність Росії вести війну. Лише за останніми підрахунками, нафтогазові доходи російського бюджету цього місяця можуть упасти на 35% порівняно з минулим роком. Цифри підтверджують правильність наших спільних дій, і ми маємо продовжувати посилювати тиск і вдосконалювати санкції, – зазначила вона.

Свириденко наголосила, що подальші рішення повинні охоплювати:

санкції проти російського енергетичного сектору;

санкції проти тіньового флоту, включно з обмеженнями для суднових екіпажів;

санкції проти страхових компаній;

санкції проти нафтопереробних підприємств і трейдерів.

заходи щодо постачальників технологій і комплектувальних для російського озброєння;

персональні санкції та обмеження на фінансові операції;

санкції проти імпорту компонентів для зброї.

Санкційна робота має тривати – О’Салліван

Спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О’Салліван наголосив, що 19 санкційних пакетів ЄС та обмеження, введені Великою Британією, США, Канадою та Японією, вже демонструють реальний вплив на російську економіку.

Він додав, що ця робота має продовжуватись.

– Це не про один пакет або наступний пакет – це буде безперервний процес. Поки триває ця жахлива війна, нам постійно потрібно буде адаптувати, доопрацьовувати, удосконалювати та звертатися до нових сфер і лазівок, які ми виявляємо. Тож це буде постійна робота в процесі, – сказав він.

Посадовець зауважив, що міжнародні учасники санкційної коаліції добре усвідомлюють масштаби страждань українців від російської агресії, і це визначає контекст усієї санкційної діяльності.

– Ми сподіваємося, що мирні переговори призведуть до певного прогресу. Ми хотіли б бачити мир. Я гадаю, ніхто не хотів би бачити мир більше, ніж українці. Але очевидно, що це не може бути мир, який дасть пану Путіну за столом переговорів те, чого він не зміг здобути на полі бою. І ви маєте у цьому нашу повну підтримку, – сказав О’Салліван.

Він також нагадав, що Євросоюз протягом трьох років війни запровадив 19 пакетів санкцій, а партнери з Великої Британії, США, Канади та Японії здійснили паралельні кроки, що вже дають результат.

– Санкції дійсно починають кусатися, і ми бачимо стрес і навантаження на російську економіку. Я не вдаватиму, що це завтра покладе край війні, але зараз саме час посилити цей тиск, бо я думаю, що за допомогою додаткових зусиль ми можемо посилити біль та виклики для Росії у підтримці своєї економіки перед обличчям витрат, які йдуть на цю війну, – зазначив уповноважений ЄС із санкційної політики.

О’Салліван уточнив, що 19-й пакет санкцій ЄС включав нові обмеження щодо російської нафти та енергетичних доходів та заходи протидії тіньовому флоту.

Він звернув увагу на важливість подальшого посилення фінансових санкцій, зокрема в секторі криптовалют, де ЄС взаємодіє з британськими партнерами.

Посадовець наголосив, що санкційний тиск не зводиться до окремих рішень, а передбачає постійне вдосконалення та закриття нових лазівок, які з’являються під час війни.

– Ми зараз говоримо про 20-й пакет, але повірте – поки триває ця жахлива війна, будуть і 21-й, і 22-й, і 23-й. Це постійна робота, – запевнив посадовець.

Фото: Офіс президента

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.