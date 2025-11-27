Втрати ворога на 27 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 140 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 373-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 169 690 убитими й пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 27 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 169 690 (+1 140);

танків – 11 373 (+1);

бойових броньованих машин – 23 628 (+3);

артилерійських систем – 34 709 (+21);

РСЗВ – 1 550 (+1);

засобів ППО – 1 253 (+1);

літаків – 430 (+2);

вертольотів – 347;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214);

крилатих ракет – 3 995;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 351 (+109);

спеціальної техніки – 4 008 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 373-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.