Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
2 хв.
Втрати ворога на 27 листопада: знищено 1 140 окупантів, два літаки й 21 артсистему
Втрати ворога на 27 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 140 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 373-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 169 690 убитими й пораненими.
Зараз дивляться
Втрати ворога на 27 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 169 690 (+1 140);
- танків – 11 373 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 628 (+3);
- артилерійських систем – 34 709 (+21);
- РСЗВ – 1 550 (+1);
- засобів ППО – 1 253 (+1);
- літаків – 430 (+2);
- вертольотів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214);
- крилатих ракет – 3 995;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 351 (+109);
- спеціальної техніки – 4 008 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 373-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.