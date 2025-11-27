Втрати ворога на 27 листопада 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Сили оборони України за добу ліквідували 1 140 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 373-тю добу повномасштабної війни становлять близько 1 169 690 убитими й пораненими.

Втрати ворога на 27 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 169 690 (+1 140);
  • танків – 11 373 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 628 (+3);
  • артилерійських систем – 34 709 (+21);
  • РСЗВ – 1 550 (+1);
  • засобів ППО – 1 253 (+1);
  • літаків – 430 (+2);
  • вертольотів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 174 (+214);
  • крилатих ракет – 3 995;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 351 (+109);
  • спеціальної техніки – 4 008 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 373-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

війна в Україні

