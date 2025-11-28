Всі українські енергоблоки на атомних електростанціях майже відновили свою потужність.

Про це йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

МАГАТЕ про відновлення потужностей на АЕС

За інформацією МАГАТЕ, цього тижня виробництво електроенергії значною мірою повернулося до норми після атак на електромережу на трьох українських атомних електростанціях, зокрема Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській.

Зазначається, що майже всі енергоблоки вже працюють на повну потужність. Наразі лише один блок залишається на зниженій потужності, уточнили в МАГАТЕ.

Крім того, відновлено всі високовольтні лінії електропередачі, пошкоджені внаслідок російських атак.

Після атак на енергосистему України МАГАТЕ готується направити групу експертів для відвідування декількох підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки. Там зазначили, що експертна місія оцінить поточні пошкодження та потенційний вплив на роботу АЕС.

Водночас на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) співробітники МАГАТЕ, які працювали там, щодня повідомляли про звуки військової активності, часто в безпосередній близькості від станції.

У деякі дні група повідомляла про те, що чула близько 20 вибухів і пострілів, зазначили у МАГАТЕ, а іноді й набагато більше.

Проте група МАГАТЕ на Запорізькій АЕС продовжувала проводити обходи по всій станції для контролю та оцінки ядерної безпеки. В останні дні експерти відвідали дві машинні зали та сховища радіоактивних відходів.

Вони спостерігали за випробуваннями аварійного дизель-генератора та обговорили ситуацію з охолоджувальною водою на майданчику – одну з найскладніших тем для ядерної безпеки на Запорізькій АЕС, стверджують у МАГАТЕ.

