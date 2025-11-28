Вищий антикорупційний суд 28 листопада оголосив вирок, яким визнав винним колишнього народного депутата України в незаконному отриманні майже 914 тис. гривень компенсації за оренду готельного номера у столиці.

Про це повідомляє САП.

Житлова афера екснардепа: що відомо

В САП не уточнюють, про кого саме йде мова, однак ЗМІ уточнюють з посиланням на свої джерела, що це депутат Верховної Ради VIII скликання Аркадій Корнацький.

Зазначається, що Корнацькому присудили три роки та шість місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, строком на три роки, зі штрафом у розмірі 8,5 тис. гривень.

Цей вирок можна оскаржити протягом 30 днів з його проголошення завдяки апеляційній скарзі через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Що відомо про Аркадія Корнацького

Аркадій Корнацький був депутатом парламенту VIII скликання від партії Блок Петра Порошенка.

Його обрали у виборчому окрузі №132 у Миколаївській області.

У цьому статусі він був членом Комітету з питань аграрної політики та земельних відносин.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, детективи НАБУ у 2024 році оголосили про підозру Аркадію Корнацькому у незаконному привласненні 914 тис. грн, які він отримував із бюджету на компенсацію готельного номера у Києві.

За даними НАБУ, екснардеп з 2014 до 2019 року незаконно отримував із бюджету Апарату Верховної Ради компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мають власного житла у столиці.

Однак виявилось, що політик приховав, що у нього є власне житло в Києві.

