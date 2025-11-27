Президент Володимир Зеленський на наступному етапі переговорів щодо завершення війни має намір провести червону лінію щодо найбільш спірного питання перемовин – вимоги Росії віддати частину суверенної території України.

Поки Зеленський залишається президентом України, він не погодиться віддати землю в обмін на мир, заявив The Atlantic глава офісу президента Андрій Єрмак.

Зеленський не погодиться віддати землю в обмін на мир

– Жодна розсудлива людина сьогодні не підпише документ про відмову від території, – сказав Єрмак.

Протягом повномасштабної війни з Росією він залишається керівником Офісу президента, головним переговорником та найближчим помічником Зеленського.

– Поки Зеленський президент, ніхто не повинен розраховувати, що ми віддамо територію. Він не підпише передачу території. Конституція забороняє це. Ніхто не може цього робити, якщо не хоче піти проти української Конституції та українського народу, – заявив він в телефонному інтерв’ю.

Щодо земель, Україна готова обговорювати лише те, де слід провести лінію, щоб визначити, що контролюють воюючі сторони.

– Усе, про що ми реально можемо говорити зараз, це визначення лінії зіткнення. І саме це нам потрібно зробити, – зазначив Єрмак.

Видання зазначає, що українська позиція для наступного раунду переговорів, яку виклав Єрмак, значно обмежує простір для переговорників у досягненні мирної угоди.

Росія не демонструє готовності відступити від своєї вимоги щодо української території, включно з частинами країни, які російські війська не контролюють.

Навіть якщо переговорники за останні дні досягли прогресу у напрямку угоди, вони залишаються далекими один від одного у ключовому питанні території, де позиції Росії та України виглядають складними, якщо не неможливими для примирення.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні Зеленський підтвердив, що в кінці тижня відбудеться зустріч делегацій України та США, на якій обговорюватимуть кроки для зміцнення дипломатичних позицій і напрацювання гарантій безпеки.

26 листопада Дональд рамп заявив, що лінія фронту в Україні рухається нібито в одному напрямку, тому Росія може військовим шляхом захопити ті самі території, які передбачав передати “мирний план” США.

