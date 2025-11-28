Вибухи у Дніпрі пролунали ввечері п’ятниці, 28 листопада. На момент вибухів у місті була проголошена повітряна тривога.

Вибухи у Дніпрі 28 листопада: які наслідки

Повітряну тривогу для Дніпровського району оголосили орієнтовно о 21:00. Повітряні сили повідомляли про загрозу БпЛА.

Вже о 22:41 попередили про рух безпілотника в напрямку обласного центру з півдня.

Про вибухи у Дніпрі повідомили кореспонденти Суспільного.

– Дніпро. Гучно. До відбою тривоги прошу перебувати в укриттях, – написав о 23:03 тимчасовий виконувач обов’язків начальника ОВА Владислав Гайваненко.

Нагадаємо, вибухи в Дніпрі пролунали пізно ввечері понеділка, 17 листопада. Місто та район перебували під атакою російських дронів.

Унаслідок атаки були понівечені двоповерхова будівля медіа, транспортне та приватне підприємства, адмінбудівля, СТО, магазини та кіоски, заклад громадського харчування, інфраструктура, шість багатоквартирних будинків, гаражі, понад 20 авто, ще три автомобілі – знищені.

Постраждали двоє людей, їх доставили до лікарні.

