Делегація Умєрова вже прямує до США: Зеленський визначив ключові завдання
Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до США для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.
Про це повідомив Умєров у соцмережі Х.
Умєров про поїздку до США
— Зранку був на зв’язку з Президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру, — написав Умєров.
Нагадаємо, що до складу оновленої делегації увійшли:
- Олександр Бевз – радник Офісу президента України;
- Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;
- Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;
- Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;
- Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;
- Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;
- Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;
- Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Очікується, що вони зустрінуться зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Флориді, повідомила особа, яка побажала залишитися анонімною.
Раніше очолювати українську делегацію мав вже колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Однак після обшуків у голови ОП та звільнення Єрмака з посади – склад делегації змінили.