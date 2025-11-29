Українська делегація на чолі з секретарем РНБО Рустемом Умєровим вирушила до США для продовження роботи над узгодженням подальших кроків, спрямованих на досягнення справедливого і сталого миру.

Про це повідомив Умєров у соцмережі Х.

Умєров про поїздку до США

— Зранку був на зв’язку з Президентом України: доповів про стан підготовки, ключові позиції та очікувані результати наступного етапу переговорів. У США продовжимо узгодження всіх напрацювань, які були сформовані під час зустрічей в Женеві. Україна продовжує системну й конструктивну дипломатичну роботу заради достойного миру, — написав Умєров.

Нагадаємо, що до складу оновленої делегації увійшли:

Олександр Бевз – радник Офісу президента України;

Кирило Буданов – начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

Андрій Гнатов – начальник Генерального штабу Збройних Сил України;

Олег Іващенко – голова Служби зовнішньої розвідки України;

Сергій Кислиця – перший заступник Міністра закордонних справ України;

Євгеній Острянський – перший заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Очікується, що вони зустрінуться зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером у Флориді, повідомила особа, яка побажала залишитися анонімною.

Раніше очолювати українську делегацію мав вже колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Однак після обшуків у голови ОП та звільнення Єрмака з посади – склад делегації змінили.

