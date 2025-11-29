В усіх регіонах України відключатимуть світло протягом неділі, 30 листопада, через складну ситуацію в енергосистемі після російських масованих атак ракетами і безпілотниками.

У Національній енергетичній компанії Укренерго пояснили, якими будуть графіки відключення світла на 30 листопада.

Відключення світла по Україні 30 листопада

Як зазначили в Укренерго, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень – з 00:00 до 23:59 від 0,5 до 3 черг (з максимальним обсягом обмежень у вечірні години);

графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Масовані ракетно-дронові атаки Росії на енергооб’єкти спричинили необхідність запровадження обмежень в енергосистемі, розповіли у компанії.

Час і обсяги обмежень можуть оперативно змінюватися. Для отримання актуальної інформації варто обов’язково стежити за офіційними сторінками вашого обленерго.

Коли світло відновлюється за графіком, зазначили в Укренерго, споживачів просять використовувати електроенергію помірно, щоб уникнути перевантаження мережі.

Графік відключення світла в Києві

Компанія ДТЕК оприлюднила актуальні графіки відключення електроенергії на 30 листопада для споживачів Києва.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

ДТЕК оприлюднив графіки відключення світла для Дніпропетровської області, які почнуть діяти 30 листопада.

18 листопада керівник правління НАК Укренерго Віталій Зайченко припустив, що графіки відключень електроенергії можуть зберігатися протягом усієї зими, аж до завершення опалювального сезону.

