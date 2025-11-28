Українські підрозділи на Куп’янському напрямку утримують визначені рубежі та нарощують вогневий вплив на російські сили, щоб перекрити їхні шляхи постачання.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за підсумками поїздки на Харківщину.

ЗСУ утримують рубежі на Куп’янському напрямку – Сирський

За його словами, бої в цьому районі відзначаються високою динамікою та потребують максимальної координації дій між підрозділами.

– Наші воїни продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Такі активні дії щоденно відбуваються в межах комплексних заходів з метою стабілізації обстановки в Куп’янську, – зазначив Сирський.

Він додав, що у самому місті триває виявлення російських військових, які проникли через українські бойові порядки.

Їхнє знищення або взяття в полон залишається однією з ключових задач підрозділів, що працюють у цьому районі.

Головнокомандувач також спростував заяви російського керівництва щодо ситуації в Куп’янську.

– Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Купʼянську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну, – наголосив Сирський.

