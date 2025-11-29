У столиці триває відновлення електропостачання після масштабної російської атаки, що сталася вночі 29 листопада.

Про це повідомили в ДТЕК.

ДТЕК про відновлення електропостачання у Києві та районі

Як повідомили у відомстві, київським родинам уже повернули світло у більш ніж 360 тис. осель.

У компанії зазначають, що енергетики працюють безперервно та в посиленому режимі.

— Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити об’єкти критичної інфраструктури та подати електрику в домівки всіх киян, — йдеться в повідомленні ДТЕК.

Нагадаємо, що внаслідок атаки 29 листопада у Києві було знеструмлено близько 500 тис. споживачів, ще майже 100 тис. — у Київській області.

Роботи з повного відновлення електропостачання тривають.

