У Києві після атаки повернули світло понад 360 тисячам родин
У столиці триває відновлення електропостачання після масштабної російської атаки, що сталася вночі 29 листопада.
Про це повідомили в ДТЕК.
ДТЕК про відновлення електропостачання у Києві та районі
Як повідомили у відомстві, київським родинам уже повернули світло у більш ніж 360 тис. осель.
У компанії зазначають, що енергетики працюють безперервно та в посиленому режимі.
— Наші фахівці роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити об’єкти критичної інфраструктури та подати електрику в домівки всіх киян, — йдеться в повідомленні ДТЕК.
Нагадаємо, що внаслідок атаки 29 листопада у Києві було знеструмлено близько 500 тис. споживачів, ще майже 100 тис. — у Київській області.
Роботи з повного відновлення електропостачання тривають.
