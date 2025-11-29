Втрати ворога на 29 листопада 2025 року – зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як підрахували у Генштабі ЗСУ, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 375 добу повномасштабної війни становлять близько 1 171 700 убитими та пораненими.

Втрати ворога на 29 листопада 2025 року

особового складу – близько 1 171 700 (+970);

танків – 11 381 (+1);

бойових броньованих машин – 23 658 (+15);

артилерійських систем – 34 733 (+3);

РСЗВ – 1 550;

засобів ППО – 1 253;

літаків – 430;

гелікоптерів – 347;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106);

крилатих ракет – 3 995;

кораблів/катерів – 28;

підводних човнів – 1;

автомобільної техніки та автоцистерн – 68 463 (+64);

спеціальної техніки – 4 0010 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

