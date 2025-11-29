Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 29 листопада: знищено 970 окупантів, один танк і три артсистеми
Втрати ворога на 29 листопада 2025 року – зведення Генерального штабу ЗСУ.
Як підрахували у Генштабі ЗСУ, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 375 добу повномасштабної війни становлять близько 1 171 700 убитими та пораненими.
Втрати ворога на 29 листопада 2025 року
- особового складу – близько 1 171 700 (+970);
- танків – 11 381 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 658 (+15);
- артилерійських систем – 34 733 (+3);
- РСЗВ – 1 550;
- засобів ППО – 1 253;
- літаків – 430;
- гелікоптерів – 347;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106);
- крилатих ракет – 3 995;
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 463 (+64);
- спеціальної техніки – 4 0010 (+2).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.
