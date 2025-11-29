Втрати ворога на 29 листопада 2025 року – зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як підрахували у Генштабі ЗСУ, Сили оборони України за добу ліквідували 970 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 375 добу повномасштабної війни становлять близько 1 171 700 убитими та пораненими.

Зараз дивляться

Втрати ворога на 29 листопада 2025 року

  • особового складу – близько 1 171 700 (+970);
  • танків – 11 381 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 658 (+15);
  • артилерійських систем – 34 733 (+3);
  • РСЗВ – 1 550;
  • засобів ППО – 1 253;
  • літаків – 430;
  • гелікоптерів – 347;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106);
  • крилатих ракет – 3 995;
  • кораблів/катерів – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 463 (+64);
  • спеціальної техніки – 4 0010 (+2).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 375-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
Вибухи у Броварах: горіли будинки, гаражі, є постраждалі
Вибухи в Броварах: що сталося сьогодні 29 листопада 2025

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВтрати ворогаГенеральний штаб України
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.