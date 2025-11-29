Президент України Володимир Зеленський розповів про цілі масштабної нічної атаки Росії по Києву та Київській області.

Атака на Київ 29 листопада: реакція Зеленського

За його словами, ворог випустив близько 36 ракет та майже 600 дронів, цілячи переважно в енергетичну інфраструктуру та цивільні об’єкти. На місцях ударів працюють екстрені служби.

– Багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках, – зазначив президент. Станом на ранок відомо про десятки поранених і трьох загиблих. – Мої співчуття рідним та близьким, – додав Зеленський.

Президент наголосив, що Україні потрібне посилення протиповітряної оборони.

– Потрібно працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для нашого захисту та для тиску на Росію, – сказав президент.

Він також закликав Європу ухвалити рішення щодо заморожених російських активів.  Зеленський наголосив на необхідності міжнародної співпраці для припинення війни.

Нагадаємо, у ніч проти 29 листопада Росія масово атакувала Київ дронами та ракетами.

За даними Нацполіції наразі відомо, що унаслідок атаки на столицю загинули двоє людей.

