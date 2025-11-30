У Білій Церкві водій збив шістьох людей на пішохідному переході, йому оголошено підозру.

ДТП у Білій Церкві: водій збив шістьох пішоходів на переході

Київська обласна прокуратура повідомила, що водію, який на пішохідному переході збив шістьох людей, оголошено підозру за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження).

– Прокурори Білоцерківської окружної прокуратури повідомили про підозру 67-річному водію, який учора здійснив наїзд на групу пішоходів, серед яких — троє неповнолітніх та малолітня дитина, – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, 28 листопада близько 14:30 водій Mitsubishi Outlander рухаючись по вул. Таращанській у Білій Церкві, збив шістьох людей, які переходили дорогу на регульованому пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

Унаслідок ДТП травмовані:

8-річний хлопчик — підозра на перелом ноги;

15-річний хлопчик — забої;

14-річна дівчина — забої;

15-річна дівчина — забій плеча та обличчя;

14-річний хлопчик — забій грудної клітки;

53-річна жінка — перелом лонної кістки.

Водій на момент події був тверезий.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Білоцерківського РУП ГУНП у Київській області.

