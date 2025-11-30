У Куп’янську росіяни знаходяться у складному становищі у північному районі міста.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини розповів начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Трегубов про ситуацію в Куп’янську

За його словами, наразі українські сили утримують центр і південну частину міста, тоді як Північ залишається під контролем ворога — саме там, де окупанти зайшли ще на початку листопада.

— Оскільки їх тоді ще вдалося з початку відкинути з міста, поступово, а потім вже остаточно відрізати від постачання, і постачання їм зараз йде тільки за рахунок скидів з дронів, вони зараз переживають не найкращі часи в своєму житті, — зазначив Трегубов.

Попри достатню чисельність, вийти з укриття вони не наважуються — інакше їхні позиції можуть бути знищені внаслідок постійного контролю українських дронів.

— Викурити їх з підвалів складно, — додав Трегубов.

Водночас із закінченням боєприпасів, медикаментів та інших ресурсів можливості для активних дій майже вичерпані.

Трегубов наголосив, що російських солдатів у Куп’янську — здебільшого недавні контрактники, не ветерани.

— Їх підготовили, безумовно, там були якісь місяці-два підготовки, безумовно, але це не є такі професійні військові, які присвятили своє життя чи які мають якусь відповідну підготовку, це все ж таки люди, що заключили контракт недавно, — пояснив він.

На околицях Куп’янська, де ще є можливість логістики та переміщення, росіяни намагалися чинити тиск на місто.

Проте фактори на кшталт річки Оскіл, зимова погода та активна протидія українських захисників перешкодили їм у цьому.

— Зараз росіяни змушені форсувати річку за допомогою малих плавзасобів. Малі плавзасоби за умов постійної роботи дронів — це не надійна річ, бо вони просто вражаються, — пояснив Трегубов.

Він наголосив, що наразі найгарячішою точкою на Куп’янському напрямку називають район Вовчанська.

— Найбільш активна ситуація зараз — у районі Вовчанська на Куп’янському напрямку. Там росіяни активно намагаються просуватися безпосередньо до самого міста. Ці спроби купуються українськими захисниками, але проблема в тому, що місто саме по собі зруйноване, — додав експерт.

Водночас за словами Трегубова, Вовчанськ пережив значні руйнування — місто майже зруйноване, що ускладнює утримання оборонних позицій.

— Коли від міста мало що залишилося, тримати там позиції теж не так зручно, бо на основі чого тримати позиції, — пояснив Трегубов.

Раніше начальник управління комунікацій угруповання Об’єднаних сил повідомляв, що ЗСУ заблокували війська РФ у Куп’янську, а поповнення – знищують на підступах до міста.

