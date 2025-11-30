Війська РФ не припиняють штурмових дій, однак в Гуляйполе Запорізької області вони не зайшли та на підходах до міста були зупинені.

Ситуація біля Гуляйполе: що відомо

Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у телеефірі Єдині новини повідомив, що українські захисники зупинили ворога на підступах до Гуляйполя.

– Ситуація доволі непроста, противник не припиняє штурмових дій, намагається відтіснити Сили оборони України, проте в самому Гуляйполі противника немає. Він зупинений і блокований на підступах до самого цього населеного пункту, – сказав Волошин.

За його словами, Сили оборони України проводять контрзаходи щодо ворожих атак, продовжуються пошуково-ударні дії з виявлення груп, які намагаються інфільтруватись у цей населений пункт.

– Тому у самому Гуляйполі бойових зіткнень немає. Ворог у цей населений пункт не зайшов, – додав він.

Нагадаємо, що декілька днів тому ЗСУ та ЦПД спростували присутність російських військ на околицях Гуляйполя. Втрати російських військ на цій ділянці фронту за останній тиждень сягнули близько тисячі осіб, ситуація стабілізована.

