Перед початком чергового раунду переговорів у США секретар РНБО Рустем Умєров окреслив три ключові пріоритети української сторони: мир, безпека та процвітання України.

Початок переговорів України та США щодо миру

У США розпочались переговори між українською та американською делегаціями щодо миру. Перед їх стартом Умєров окреслив головні пріоритети України – мир, безпека та процвітання нашої держави.

Він подякував американському народу і президентові Трампу за ініціативу та підтримку, а також команді США – за постійний діалог і готовність працювати разом.

Зараз дивляться

– Хочу подякувати американському народу, подякувати президенту Трампу за ініціативу миру. Ми за останні 10 місяців маємо значний поступ, маємо значну підтримку, ми зараз обговорюємо майбутнє України, безпеку, процвітання та відбудову України, – зазначив Умєров.

Зі свого боку державний секретар США Марко Рубіо перед початком перемовин у Флориді щодо мирного плану у неділю пообіцяв, що Україна буде незалежною та успішною.

Він зазанчив, що США прагнуть такої мирної угоди, аби у майбутньому такої війни не було, і щоб Україна могла забезпечити процвітання для всього народу. Щодо самої зустрічі Рубіо сказав, що вона принесе більший прогрес у досягненні мирної угоди.

– Йдеться не лише про завершення війни. Йдеться про завершення війни таким чином, щоб створити механізм і шлях уперед, який дозволить українцям бути незалежними та суверенними… Не просто відбудувати країну, а й увійти в еру надзвичайного економічного прогресу, — зазначив він.

Нагадаємо, що раніше Умєров повідомив про початок переговорів та наголосив, що делегації працюють заради реального миру для України та гарантованої безпеки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.