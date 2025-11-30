На Україну очікує активний дипломатичний тиждень.

Про це 30 листопада після розмови з очільником Фінляндії Александером Стуббом повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про плани України на тиждень

За словами Володимира Зеленського, разом із Александром Стуббом вони обговорили ситуацію на фронті, поведінку Росії та можливі дипломатичні кроки міжнародних партнерів.

— Подякував Фінляндії за незмінну підтримку та фактично щоденну координацію. Ми обмінялися актуальною інформацією щодо позицій Росії та оцінили наявні дипломатичні перспективи. Також поінформував Александера про підготовку української делегації до перемовин у США та про сигнали, які ми отримуємо від американської сторони, — зазначив президент.

Зеленський наголосив, що протягом найближчого тижня заплановано низку контактів з європейськими лідерами.

Він зауважив на важливості консолідованого підходу союзників — розуміння, що саме Росія є єдиною причиною війни, а посилення тиску на агресора здатне наблизити шлях до миру.

— Нам потрібно діяти з однаковим баченням і спільною стратегією. Лише зростання тиску на Росію може дати реальний результат, — додав він.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення РНБО щодо розширення санкцій.

Зокрема, Україна синхронізувала черговий пакет обмежень зі Сполученими Штатами, запровадивши санкції проти російських компаній енергетичного сектору, зокрема структур Роснефті та Лукойлу.

Окремим рішенням були обмежені 36 фізичних та 13 юридичних осіб, пов’язані з виробництвом і застосуванням російських дронів, зокрема учасники діяльності центру Рубікон та компанії, що розробляють ударні БпЛА й FPV-дрони.

