Як повідомив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса, в Україні готують нові принципи розподілу особового складу між бойовими бригадами.

В Україні готують нові принципи розподілу бійців між бригадами

Павло Паліса повідомив, що мав хорошу розмову з начальником Генерального штабу Андрієм Гнатовим. За його словами, наразі йде робота над новими принципами розподілу особового складу між бойовими бригадами. Він наголосив, що це те, про що говорив президент і що зараз дійсно потребує змін.

– Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив. Саме тут я навчаюся, злагоджуюся, і саме з цими людьми я піду на завдання, – написав Паліса у Telegram.

Він зауважив, що сьогодні в Україні є багато бригад, у яких вже є власні навчальні спроможності – інструктори, матеріальна база. За його словами, їх необхідно буде підсилювати, аби вони могли приймати людей вчасно та якісно готувати.

– А там, де таких можливостей поки що немає, – створювати. Це непроста робота, але, на мою думку, іншого шляху немає, якщо хочемо мати бійця, який готовий під конкретну техніку, тактику й умови своєї бригади. Але це не означає, що мають зникнути навчальні центри, – додав він.

Павло Паліса додав, що, звісно, буде перехідний період, а рішення назріло давно. Він повідомив, що командири говорять про це постійно, і їх потрібно чути.

– Всі хочуть одного: справедливого, зрозумілого й прогнозованого розподілу, який дає можливість планувати підготовку та ротації, а не жити в хаосі ручних рішень, – додав він.

Крім того, заступник керівника ОП повідомив, що домовилися з генералом Гнатовим на тижні провести спільну нараду, на якій повинні узгодити цифри, механізми та етапи впровадження. Після цього обговорення варіанти рішень будуть подані на розгляд на наступну Ставку.

