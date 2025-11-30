Президент Володимир Зеленський провів розмову із генсеком НАТО Марком Рютте.

Розмова Зеленського та Рютте: що відомо

Голова держави не повідомив про що саме йшлося під час розмови з Рютте, однак зазначив, що наразі тривають важливі дні, і багато може змінитися.

– Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції. Дякую за підтримку! – написав він у Telegram.

До того ж, голова держави анонсував нові розмови з Макром Рютте цими днями.

Крім того, Зеленський сьогодні повідомив, що на Україну очікує активний дипломатичний тиждень. За його словами, заплановано низку контактів з європейськими лідерами.



Нагадаємо, що наразі у США тривають переговори між американською та українською делегаціями щодо досягнення миру в Україні. Перед їх початком секретар РНБО Рустем Умєров окреслив три ключові пріоритети української сторони: мир, безпека та процвітання України.

Також він подякував американському народу і президенту США Дональду Трампу за ініціативу та підтримку, а також команді США – за постійний діалог і готовність працювати разом.

