Українські військові тестують нове озброєння для протидії керованим авіабомбам.

Про це стало відомо 30 листопада за результатами наради Генерального штабу ЗСУ.

Протидія російським КАБам: що кажуть у Генштабі

Як зазначили в Генеральному штабі ЗСУ, одним із пріоритетів наразі є випробування нового озброєння, здатного ефективно протидіяти російським керованим авіабомбам.

За період із вересня до листопада підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил уже знищили близько 100 таких ворожих боєприпасів.

На тлі постійних змін у тактиці ворога особливу увагу також зосереджують на розвитку безпілотних систем та інших високотехнологічних засобів ураження.

Це — один із ключових інструментів для ефективної протидії російським ударам.

За даними розвідки, наразі фіксуються нові спроби РФ підвищити результативність своїх масованих атак.

Лише за останній звітний період росіяни застосували 138 реактивних Гераней, більшість із яких українська ППО успішно збила.

У відповідь українські сили адаптують оборонні можливості та нарощують засоби протидії, зокрема щодо нейтралізації КАБів.

— Інновації мають працювати на реальне підсилення нашої армії. Лише тоді масштабування технологій дає результат, — наголосив заступник начальника Генерального штабу бригадний генерал Олексій Шевченко.

