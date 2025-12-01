Графіки відключення світла на 2 грудня: електрику вимикатимуть у всіх регіонах
В усіх регіонах України відключатимуть світло протягом вівторка, 2 грудня, через складну ситуацію в енергосистемі після російських масованих ракетно-дронових атак.
Про це повідомили в НЕК Укренерго.
Відключення світла по Україні 2 грудня: що відомо
У Національній енергетичній компанії Укренерго пояснили, якими будуть графіки відключення світла на 2 грудня.
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
В Укренерго наголосили, що час і обсяги обмежень можуть оперативно змінюватися. Для отримання актуальної інформації необхідно стежити за сторінками обленерго.
Графік відключення світла в Києві
Компанія ДТЕК оприлюднила актуальні графіки відключення електроенергії на 2 грудня для споживачів столиці.
Графік відключення світла у Київській області
ДТЕК надав графіки відключення світла для Київської області, які будуть чинні 2 грудня.
Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області
ДТЕК поінформував про графіки відключення світла для Дніпропетровської області, які почнуть діяти 2 грудня.
Графік відключення світла у Хмельницькій області
Завтра, 2 грудня, на Хмельниччині буде діяти графік погодинних відключень світла.
Електроенергія буде відсутня за чергами з 6:00 до 24:00, повідомили у Хмельницькобленерго.
Нагадаємо, 30 листопада ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини.
Унаслідок атаки у Сумському районі виникли значні перебої з електро- та водопостачанням.