В усіх регіонах України відключатимуть світло протягом вівторка, 2 грудня, через складну ситуацію в енергосистемі після російських масованих ракетно-дронових атак.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Відключення світла по Україні 2 грудня: що відомо

У Національній енергетичній компанії Укренерго пояснили, якими будуть графіки відключення світла на 2 грудня.

Зараз дивляться

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

В Укренерго наголосили, що час і обсяги обмежень можуть оперативно змінюватися. Для отримання актуальної інформації необхідно стежити за сторінками обленерго.

Графік відключення світла в Києві

Компанія ДТЕК оприлюднила актуальні графіки відключення електроенергії на 2 грудня для споживачів столиці.

Графік відключення світла у Київській області

ДТЕК надав графіки відключення світла для Київської області, які будуть чинні 2 грудня.

Графік відключення світла у Дніпрі та Дніпропетровській області

ДТЕК поінформував про графіки відключення світла для Дніпропетровської області, які почнуть діяти 2 грудня.

Графік відключення світла у Хмельницькій області

Завтра, 2 грудня, на Хмельниччині буде діяти графік погодинних відключень світла.

Електроенергія буде відсутня за чергами з 6:00 до 24:00, повідомили у Хмельницькобленерго.

Нагадаємо, 30 листопада ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумщини.

Унаслідок атаки у Сумському районі виникли значні перебої з електро- та водопостачанням.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.