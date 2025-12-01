Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 1 грудня 2025 – ситуація на фронті
Від початку минулої доби відбулося 155 бойових зіткнень на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 22:00.
Російські загарбники завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 120 керованих авіабомб.
Крім того, ворог здійснив 3448 обстрілів та 3118 ударів дронами-камікадзе.
Зараз дивляться
Карти бойових дій в Україні на 1 грудня 2025
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 377-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.