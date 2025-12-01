15 листопада в Україні стартував прийом заявок на отримання виплати у межах програми Зимова підтримка в розмірі 1 000 гривень. Уже відомо, що мільйони українців подали заявки та почали отримувати гроші на картку Національний кешбек.

Скільки вже людей отримали 1000 гривень і як працює програма — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Скільки людей отримали 1000 Зимової підтримки

За словами прем’єрки Юлії Свириденко, станом на 1 грудня 14 млн українців подали заявки на отримання 1000 грн, зокрема:

Зараз дивляться

11,4 млн оформили виплату через Дію, з них 2,9 млн заявок на дітей;

Понад 700 тисяч оформлень через Укрпошту;

Для 1,8 млн людей, які є у соціальному списку, кошти нарахують автоматично.

1 грудня розпочалася друга хвиля виплат 1000 грн Зимової підтримки.

— Уже отримали кошти 3,5 млн людей. Ми фіксуємо, що люди вже витратили 473 млн грн. Найбільше перераховують на оплату комунальних послуг (80%), також витрачають на книги, аптеки та донати на Сили оборони, — розповіла Юлія Свириденко.

Скільки людей отримали 1000 гривень у відділеннях Укрпошти

24 листопада виплати почали надходити й у міських відділеннях Укрпошти, а вже з 25 листопада програма стала доступною і в сільських відділеннях.

Мережа Укрпошти налічує понад 26 тисяч точок, що дозволяє забезпечити рівний доступ до виплат навіть у найвіддаленіших населених пунктах, включно з прифронтовими.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, держава робить усе можливе, щоб допомога цієї зими була максимально доступною, особливо для мешканців громад, які перебувають у найскладніших умовах. Якщо людина не може самостійно прийти у відділення, листоноша може доставити виплату додому.

У першу чергу гроші отримають майже 2 мільйони українців, яким виплата нараховується автоматично разом із пенсією або соцвиплатами через Укрпошту. Це, як правило, люди з найнижчими доходами, які найбільше потребують підтримки. Громадяни, що подавали заявку через поштові відділення (а їх понад 400 тисяч), отримують SMS-повідомлення про зарахування коштів.

Отримані гроші можна використовувати одразу. У відділеннях Укрпошти дозволено:

оплачувати комунальні послуги;

оформлювати передплату газет і журналів;

користуватися поштовими послугами;

замовляти лікарські засоби та інші товари українського виробництва;

робити донати на ЗСУ.

Прийом заявок триває до 24 грудня включно. Люди, які не можуть самостійно дістатися відділення, можуть викликати листоношу за номером 0 800 300 545.

Кошти, що надходять на картку Національний кешбек через застосунок Дія, також можна витрачати у відділеннях Укрпошти.

Нагадаємо, програма Зимова підтримка 2025 затверджена Урядом на 2025-2026 роки. Вона передбачає одноразову виплату 1000 гривень усім громадянам України – як дорослим, так і дітям. Обмеження стосуються лише тих, хто перебуває за кордоном або проживає на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: Міністерство розвитку громад та територій

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.