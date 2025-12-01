У двох областях РФ пролунали вибухи на залізниці, знищено склади із пальним – джерела
- 20 листопада в Баришово Новосибірської області стався вибух на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці.
- 28 листопада пролунав вибух на вузловій станції Унеча по лінії маршруту Брянськ-Гомель.
- В результаті вибухів знищено склади з пальним та пошкоджено залізничне полотно.
20 та 28 листопада пролунали вибухи на обʼєктах залізниці у Новосибірській та Брянській областях Росії.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в українській розвідці.
Вибух у Новосибірській області
Вдень 20 листопада у населеному пункті Баришево Новосибірської області пролунав вибух на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці.
Внаслідок вибуху знищено склади з пально-мастильними матеріалами та пошкоджено залізничне полотно. Це зупинило рух вантажних поїздів, зокрема й тих, які забезпечують російську окупаційну армію.
Вибух у Брянській області
28 листопада прогримів вибух на вузловій станції Унеча Московської залізниці, що у Брянській області. Через цю станцію проходить залізнична лінія Брянськ-Гомель, яким окупанти постачають пально-мастильні матеріали та військову техніку на територію Білорусі.
За даними джерел, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з пально-мастильними матеріалами, а також пошкоджено залізничне полотно.
Російські спецслужби намагаються приховати наслідки цих вибухів, проте у соцмережах місцеві мешканці активно обговорюють події та діляться чутками.
У ніч на 29 листопада ударні дрони атакували Афіпський НПЗ на території Краснодарського краю.
Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар розповів, що під час атаки вибухи пролунали у Таганрозі, Кам’янському, Міллерівському, Азовському та Дубівському районах.