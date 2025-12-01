20 та 28 листопада пролунали вибухи на обʼєктах залізниці у Новосибірській та Брянській областях Росії.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на джерела в українській розвідці.

Вибух у Новосибірській області

Вдень 20 листопада у населеному пункті Баришево Новосибірської області пролунав вибух на залізничних коліях Західно-Сибірської залізниці.

Зараз дивляться

Внаслідок вибуху знищено склади з пально-мастильними матеріалами та пошкоджено залізничне полотно. Це зупинило рух вантажних поїздів, зокрема й тих, які забезпечують російську окупаційну армію.

Вибух у Брянській області

28 листопада прогримів вибух на вузловій станції Унеча Московської залізниці, що у Брянській області. Через цю станцію проходить залізнична лінія Брянськ-Гомель, яким окупанти постачають пально-мастильні матеріали та військову техніку на територію Білорусі.

За даними джерел, внаслідок вибуху знищено щонайменше дві цистерни з пально-мастильними матеріалами, а також пошкоджено залізничне полотно.

Російські спецслужби намагаються приховати наслідки цих вибухів, проте у соцмережах місцеві мешканці активно обговорюють події та діляться чутками.

У ніч на 29 листопада ударні дрони атакували Афіпський НПЗ на території Краснодарського краю.

Губернатор Ростовської області Юрій Слюсар розповів, що під час атаки вибухи пролунали у Таганрозі, Кам’янському, Міллерівському, Азовському та Дубівському районах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.