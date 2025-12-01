Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 1 грудня: знищено 1060 окупантів та сім десятків одиниць автотехніки
Втрати ворога на 1 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 377-му добу повномасштабної війни перевищили 1,173 млн.
Втрати ворога на 1 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 173 920 (+1 060);
- танків – 11 387 (+1);
- бойових броньованих машин – 23 678 (+6);
- артилерійських систем – 34 754 (+14);
- реактивних систем залпового вогню – 1 552;
- засобів протиповітряної оборони – 1 253;
- літаків – 430;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239);
- крилатих ракет – 4 024;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 583 (+71);
- спеціальної техніки – 4 010.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 377-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
