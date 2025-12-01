Втрати ворога на 1 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 060 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 377-му добу повномасштабної війни перевищили 1,173 млн.

Втрати ворога на 1 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 173 920 (+1 060);
  • танків – 11 387 (+1);
  • бойових броньованих машин – 23 678 (+6);
  • артилерійських систем – 34 754 (+14);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 552;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 253;
  • літаків – 430;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239);
  • крилатих ракет – 4 024;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 583 (+71);
  • спеціальної техніки – 4 010.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 377-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

