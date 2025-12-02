Заступник керівника Офісу президента полковник Павло Паліса повідомив, що планується змінити принципи розподілу новобранців між бойовими бригадами.

Паліса уже обговорив цю ініціативу з начальником Генерального штабу ЗСУ Андрієм Гнатовим, і вони домовилися спільно розробити конкретні варіанти рішень для подальшого винесення на Ставку.

Про це він розповів в інтерв’ю LB.ua.

Зараз дивляться

Нові принципи розподілу новобранців до бригад

Основна ідея полягає в тому, щоб кожна бойова бригада отримувала прогнозовану кількість новобранців для проведення базової загально-військової підготовки безпосередньо в своїх навчальних центрах.

– Наша спільна мета проста і зрозуміла: кожна бойова бригада має отримувати прогнозовану кількість новобранців. Боєць має приходити саме туди, де він буде служити. І з першого дня знати: це мій підрозділ, це мій командир, це мій колектив, – пояснив Паліса.

За його словами, це не означає повного зміщення підготовки з існуючих навчальних центрів. Бригади, які вже мають інструкторів та матеріальну базу, отримають підсилення.

У бригадах без таких можливостей створюватимуть нові навчальні центри. Навчання проводитиметься відразу під конкретну техніку, тактику й умови конкретної бригади.

Чому виникла необхідність змін

Існує проблема, про яку раніше офіцери зазвичай не говорили публічно: нерівномірний розподіл мобілізованих між підрозділами.

– Наприклад, спілкуюсь з комбригом: друже, які втрати за 2025 рік? – Такі-то. – А скільки особового складу отримав з навчальних центрів за той же період? – У кілька разів менше. І я розумію: хтось звільняється, переміщується і бригада “худне”, – розповів заступник керівника ОП.

При цьому смуга бойових дій не зменшується, а задачі з бригад не знімаються.

– Тож виникає питання: як командир з таким персоналом мають виконувати ці задачі? Загальну картинку складають безліч деталей, і якщо виправити їх, ситуація зміниться загалом, хоч і не в короткостроковій перспективі. Бо передбачувано зіштовхнемося з багатьма труднощами, – зазначив Паліса.

Він має намір зустрітися із Гнатовим після повернення в Україну для узгодження конкретних умов і цифр.

Після цього готові пропозиції винесуть на Ставку для обговорення з президентом та членами Ставки.

Заступник керівника ОП попередив, що у процесі впровадження нововведень виникнуть труднощі. Однак у довгостроковій перспективі це дасть бригадам можливість прогнозувати свої дії та здійснювати середньострокове планування.

– Це те, що треба було робити вже раніше. Не розподіляти особовий склад суто інтуїтивно, залежно від, зокрема, обстановки на фронті. Я – прихильник більш планового підходу, – підсумував Паліса.

Полковник порівняв запропонований підхід із децентралізацією фінансування закупівель Сил оборони та наголосив, що це не забиратиме у Генштабу його повноваження і ресурси для маневру силами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.