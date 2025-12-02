У середу, 3 грудня, у всіх регіонах України будуть застосовуватися заходи по обмеженню споживання електроенергії.

Про це повідомляє Укренерго.

Відключення світла 3 грудня: що відомо

В НЕК Укренерго зазначили, що причина запровадження заходів з обмеження споживання – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергетичні об’єкти України.

Зараз дивляться

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – обсягом від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Графік та масштаби відключень можуть коригуватися. В Укренерго радять слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

Споживачів просять використовувати світло максимально ощадливо, коли воно подається відповідно до графіків.

Нагадаємо, за словами тимчасового виконувача обов’язків голови Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолія Замулка, на сьогодні найскладніша ситуація зі світлом спостерігається у Чернігівській та Одеській областях через наслідки російських атак.

Також у будь-який момент аварійні відключення електроенергії можуть бути запроваджені на Дніпропетровщині та Харківщині в разі влучання ворога по енергетичному об’єкту.

– На сьогодні вся наша прифронтова територія дійсно потерпає від відключень. Але стабілізація неодмінно прийде, і, я так думаю, що ми зайдемо в ті відключення, які для себе запланували, – додав тимчасовий керівник Держенергонагляду в ефірі телемарафону Єдині новини.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.