Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що другий день поспіль російський диктатор Володимир Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну.

Про це він написав у своєму акаунті у соцмережі X (Twitter).

Сибіга про погрози Путіна

– Вчора він (Путін, – Ред.) сказав, що готовий воювати всю зиму. Сьогодні він погрожує морським портам і свободі судноплавства. І ці погрози спрямовані насамперед на Одесу, про яку президент Трамп говорив з великою теплотою. Росія повинна припинити кровопролиття, яке вона розпочала. Якщо цього не відбудеться і Путін знову плюне світові в обличчя, це матиме наслідки, – заявив Сибіга.

Глава МЗС заявив, що Росія має припинити марнувати час світу, який повинен бути часом миру.

Він наголосив, що Україна повністю підтримує всі справедливі ініціативи, здатні принести справедливий мир, і що команди України, США та європейських партнерів уже провели значну роботу та досягли важливого прогресу.

За його словами, зараз настав момент змусити Москву – джерело цієї війни – покласти їй край.

Що передувало

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва збільшить атаки по українських портах і суднах, що входять до них, на тлі атак дронів по танкерах РФ у Чорному морі.

За словами автократа з Кремля, “найрадикальніший спосіб – це відрізати Україну від моря”.

Крім того, диктатор РФ пригрозив атакувати танкери країн, які допомагають Україні, якщо атаки продовжаться.

