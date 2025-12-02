Підтверджених випадків запуску Росією морських крилатих ракет з акваторії Каспійського моря по Україні наразі не зафіксовано.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Плетенчук про стратегічну авіацію та пуски над Каспієм

— Підтверджених фактів застосування морських носіїв крилатих ракет з акваторії Каспійського моря наразі немає, — заявив Плетенчук.

Водночас він уточнив, що стратегічна авіація РФ регулярно здійснює пуски над Каспійським морем, намагаючись уникнути ризиків для власного населення.

— Єдине, що точно можна підтвердити, — це пуски з літаків стратегічної авіації над Каспієм у наш бік по території України. Таких фактів було вже багато, тому що вони в такий спосіб намагаються убезпечити від нештатних сходів ракетного озброєння на голови своїх співвітчизників. Їм легше бомбардувати фауну Каспійського моря, — пояснив речник.

Він також зазначив, що теоретично морські носії ракет у цьому регіоні можуть бути залучені, проте підтверджень таких випадків наразі немає.

— Щодо кораблів таких підтверджених випадків наразі не маємо, хоча суто теоретично це можливо, — наголосив Плетенчук.

Нагадаємо, що вночі проти 2 грудня під час атаки на Україну Росія застосувала 62 ударні безпілотники.

Протиповітряна оборона збила або приглушила 39 ворожих БпЛА.

Водночас відомо про влучання 20 ударних дронів на восьми локаціях. Також повідомляють про падіння уламків у кількох районах.

