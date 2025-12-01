Широке використання дронів значно розширило так звану “кіллзону” на фронті, тому наземні роботизовані системи стають ключовим елементом війни майбутнього.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Роботизовані комплекси – ключовий елемент війни майбутнього

– Хоч би як було важко, Україна дбає про збереження життя і здоров’я кожного свого воїна. Евакуація поранених і надання медичної допомоги завжди у фокусі моєї уваги, – заявив Сирський на службовій нараді.

Він наголосив, що через широке застосування БпЛА збільшується зона ураження, евакуація поранених стає дедалі складнішою.

Ворог підступно атакує стабілізаційні пункти, порушуючи міжнародне гуманітарне право.

– Наші медичні підрозділи йдуть під землю, а поранених із передової евакуюють наземні роботизовані комплекси, – зазначив Сирський.

НРК евакуювали з початку року 147 військових

Під час наради представники бойових бригад поділилися практичним досвідом, який варто впроваджувати та масштабувати.

Медики 151-ї ОМБр облаштували сучасний і просторий підземний стабілізаційний пункт. Медслужба 10-ї ОГШБр розповіла про особливості евакуації поранених під ударами ворожих дронів.

Командир роти наземних роботизованих комплексів Третьої штурмової бригади продемонстрував ефективність НРК, якими з початку року евакуйовано 147 військових.

– Переконаний, що за наземними роботизованими комплексами – велике майбутнє. Ми розвиваємо цей напрямок, впроваджуємо нові моделі та застосовуємо передові підходи для евакуації поранених за будь-яких умов, – зазначив Сирський.

Під час наради також обговорили успіхи та проблеми, шукали рішення дефіциту евакуаційної броні та іншого необхідного обладнання.

Основний напрямок роботи медслужби ЗСУ на грудень – розвиток і масштабування роботизованих евакуацій, впровадження передових технологій та нових моделей для порятунку життя військових.

Ворог активно застосовує БпЛА та артилерію, що підвищує ризики для медичних підрозділів на фронті.

ЗСУ постійно адаптують медичну логістику, поєднуючи підземні пункти та роботизовані комплекси для безпечної та швидкої евакуації поранених.

Такі рішення вже довели ефективність у бойових умовах і допомагають зберегти життя українських воїнів.

