Служба зовнішньої розвідки Росії опублікувала черговий пропагандистський матеріал, цього разу стосовно нібито планів Франції залучити приватні військові компанії до “прямої участі” у війні проти Росії.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія розповсюджує черговий фейк

За повідомленням СЗР РФ, урядовий декрет Франції начебто дозволяє ПВК брати участь у бойових діях на боці України.

Пропагандисти стверджують, що французькі ПВК потрібні Україні для роботи у мобільних групах ППО та обслуговування озброєння, яке надала Франція.

– Мета таких заяв очевидна: кремль намагається перекласти відповідальність за продовження війни на європейські країни, створюючи враження, що саме вони підштовхують Україну до боротьби, – зауважили в ЦПД.

Подібні фейки СЗР видавала неодноразово. В реальності єдиною причиною затяжної війни є російська агресія та відмова Кремля припинити бойові дії.

Крім того, СЗР РФ прагне формувати наратив, що Росія воює не з Україною, а з усім колективним Заходом.

Це дозволяє пояснювати внутрішній аудиторії тривалість війни та втрати, створюючи ілюзію, що РФ протистоїть переважаючим силам.

Нагадаємо, раніше ЦПД повідомляв, що у 2025 році Москва що у півтора раза збільшила витрати на програми Россотрудничества – державної структури, спрямованої на поширення кремлівської пропаганди через культурні центри всього світу.

