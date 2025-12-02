Українці, які не мають права на пенсію за віком, можуть отримати соціальну допомогу. Проте для її призначення передбачено певні умови, зокрема щодо страхового стажу.

Скільки потрібно мати стажу для соціальної пенсії, читайте в нашому матеріалі.

Скільки треба стажу для соціальної пенсії та хто може претендувати на виплати

Соціальні виплати призначають людям, які досягли пенсійного віку, але не мають достатнього страхового стажу. Право на такі виплати мають особи, які одночасно відповідають певним критеріям. Зокрема не отримують пенсію чи інші соціальні виплати, досягли 65 років та мають менше 15 років страхового стажу для соціальної пенсії.

Отже, щоб отримати соціальну пенсію необхідно досягти віку 65 років та мати менше 15 років страхового стажу.

Але соціальну допомогу можуть отримати й інші категорії громадян:

особи з інвалідністю I групи, якщо вони не отримують пенсії;

діти померлого годувальника, який на момент смерті не мав необхідного стажу для пенсії за інвалідністю III групи;

малозабезпечені громадяни, що не входять до попередніх категорій.

Як визначається розмір виплат

Соціальна пенсія розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для непрацездатних осіб та середньомісячним сукупним доходом сім’ї на одного члена за останні шість місяців. При цьому сума виплат не може перевищувати 100% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Соціальну пенсію можуть перерахувати у разі зміни майнового стану або доходів сім’ї.

Як оформити соціальну пенсію



З 1 липня 2025 року соціальні виплати призначають та виплачують через державні установи за місцем проживання. Подати заяву можна одним із способів:

через ЦНАП;

через місцевий сервісний центр ПФУ;

через онлайн-портал ПФУ.

Необхідні документи:

заява на призначення допомоги;

паспорт та ідентифікаційний код;

документи, що підтверджують страховий стаж (трудова книжка та довідка з відповідного органу);

декларація про доходи та майновий стан сім’ї за останні шість місяців.

Для недієздатних осіб додатково потрібні рішення суду та документи про призначення опікуна.

Джерело : Пенсійний фонд

