Втрати ворога на 2 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.

За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.

Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 378-му добу повномасштабної війни перевищили 1,175 млн.

Втрати ворога на 2 грудня 2025 року

  • особового складу – близько 1 175 030 (+1 110);
  • танків – 11 387;
  • бойових броньованих машин – 23 679 (+1);
  • артилерійських систем – 34 768 (+14);
  • реактивних систем залпового вогню – 1 552;
  • засобів протиповітряної оборони – 1 253;
  • літаків – 430;
  • гелікоптерів – 347;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51);
  • крилатих ракет – 4 024;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 1;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 68 641 (+58);
  • спеціальної техніки – 4 011 (+1).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 378-му добу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

