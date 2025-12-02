Тетяна Забожко, випускова редакторка
Втрати ворога на 2 грудня: ліквідовано 1 110 окупантів та 14 артсистем
Втрати ворога на 2 грудня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 1 110 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 378-му добу повномасштабної війни перевищили 1,175 млн.
Втрати ворога на 2 грудня 2025 року
- особового складу – близько 1 175 030 (+1 110);
- танків – 11 387;
- бойових броньованих машин – 23 679 (+1);
- артилерійських систем – 34 768 (+14);
- реактивних систем залпового вогню – 1 552;
- засобів протиповітряної оборони – 1 253;
- літаків – 430;
- гелікоптерів – 347;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51);
- крилатих ракет – 4 024;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 68 641 (+58);
- спеціальної техніки – 4 011 (+1).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 378-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
