Графіки відключення світла на 4 грудня: оновлені дані Укренерго і ДТЕК
У четвер, 4 грудня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомили в Укренерго.
Відключення світла 4 грудня: що відомо
У НЕК Укренерго пояснили, що введення обмежень пов’язане з наслідками нещодавніх масованих ракетних і дронових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.
Графіки погодинних відключень:
- з 00:00 до 23:59 – у межах від 0,5 до 3 черг.
Графіки обмеження потужності:
- з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
Графік та обсяги відключень можуть змінюватися. В Укренерго рекомендують стежити за оновленнями на офіційних каналах обленерго.
Споживачів закликають максимально економно користуватися електроенергією під час подачі світла згідно з графіками.
Графік відключення світла в Києві
Актуальні графіки відключення електроенергії на 4 грудня для жителів столиці надала компанія ДТЕК.
Графік відключення світла у Київській області
ДТЕК надав графіки відключення світла для Київської області, які будуть чинні протягом доби 4 грудня.
Нагадаємо, вночі проти 3 грудня російські війська атакували Одещину Шахедами.
Основний удар ворог спрямував на цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону.
Уночі внаслідок удару безпілотників по об’єкту в Одеському районі спалахнула пожежа, що спричинила пошкодження енергообладнання.
Працівник підприємства дістав важке поранення.