У четвер, 4 грудня, в усіх регіонах України діятимуть заходи з обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили в Укренерго.

Відключення світла 4 грудня: що відомо

У НЕК Укренерго пояснили, що введення обмежень пов’язане з наслідками нещодавніх масованих ракетних і дронових ударів РФ по енергетичній інфраструктурі України.

Графіки погодинних відключень:

з 00:00 до 23:59 – у межах від 0,5 до 3 черг.

Графіки обмеження потужності:

з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

Графік та обсяги відключень можуть змінюватися. В Укренерго рекомендують стежити за оновленнями на офіційних каналах обленерго.

Споживачів закликають максимально економно користуватися електроенергією під час подачі світла згідно з графіками.

Графік відключення світла в Києві

Актуальні графіки відключення електроенергії на 4 грудня для жителів столиці надала компанія ДТЕК.

Графік відключення світла у Київській області

ДТЕК надав графіки відключення світла для Київської області, які будуть чинні протягом доби 4 грудня.

Нагадаємо, вночі проти 3 грудня російські війська атакували Одещину Шахедами.

Основний удар ворог спрямував на цивільну та енергетичну інфраструктуру регіону.

Уночі внаслідок удару безпілотників по об’єкту в Одеському районі спалахнула пожежа, що спричинила пошкодження енергообладнання.

Працівник підприємства дістав важке поранення.

