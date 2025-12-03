В ніч на 3 грудня у Тамбовській області загорілася нафтобаза після атаки безпілотників.

Зустріч спецпредставників США з диктатором Володимиром Путіним завершилася без досягнення компромісу щодо мирного плану.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не фінансуватиме війну в Україні.

Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 3 грудня – у добірці Фактів ICTV.

Атака на нафтобазу в РФ

У Тамбовській області РФ тамтешня влада заявила про пожежу на нафтобазі після нічної атаки дронів 3 грудня, стверджуючи, що пошкоджено кілька паливних місткостей.

Про схожі інциденти повідомили й у Воронезькій та Ростовській областях, де, за заявами губернаторів, нібито “знищили” кілька безпілотників. Про постраждалих не зазначають.

Зустріч представників США з Путіним

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Кремлі тривала майже п’ять годин і завершилася без компромісу щодо територіальних питань.

Помічник диктатора Юрій Ушаков заявив, що через це зустріч президентів США і РФ наразі не планується, хоча дискусію назвали “корисною і змістовною”.

Сторони розглянули кілька варіантів плану врегулювання щодо України, а Москва отримала ще чотири документи на додаток до 28-пунктного плану Трампа.

Трамп заявив, що США не фінансуватимуть війну

Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон більше не фінансуватиме війну в Україні.

За його словами, американська адміністрація зараз намагається оцінити можливість мирного врегулювання та покласти край “українській кризі”.

Трамп також наголосив, що країни НАТО купували американське озброєння за повною ціною, а потім передавали його Україні. Він заявив, що прагне завершити війну, розпочату Росією, та знову повторив, що конфлікту нібито не сталося б, якби він був президентом.

Відключення світла 3 грудня

У середу, 3 грудня, в усіх регіонах України діятимуть обмеження споживання електроенергії через наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак на енергосистему.

Укренерго повідомляє, що вводяться погодинні відключення від 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промислових споживачів у той самий період.

Компанія попереджає, що графіки можуть змінюватися залежно від ситуації, і закликає стежити за оновленнями від обленерго. Українців просять економно використовувати електроенергію під час подачі світла за графіком.

