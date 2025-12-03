Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Києві агента ФСБ, який надавав ворогу інформацію для масованих ракетно-дронових ударів по столиці.

СБУ затримала агента ФСБ, який коригував удари по Києву

Ним виявився 36-річний працівник компанії, що встановлює охоронно-пожежну сигналізацію на стратегічно важливих об’єктах України.

За матеріалами слідства, протягом осені фігурант передавав окупантам координати потенційних цілей для обстрілів Києва та відстежував наслідки ворожих ударів по енергетичних об’єктах міста, надсилаючи звіти для коригування повторних атак.

Окрім цього, агент передавав інформацію про розташування зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, сподіваючись допомогти ворогу обійти ППО.

Як встановило слідство, чоловік потрапив до уваги ФСБ навесні через публікації у соцмережах із закликами до захоплення України.

Його дистанційно завербували, визначили завдання та організували канали зв’язку через анонімні чати та електронну пошту.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфони, флеш-накопичувачі та 8 українських сім-карт, які він використовував для конспірації.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ повідомили затриманому про підозру за трьома статтями ККУ:

ч. 2 ст. 111 – державна зрада в умовах воєнного стану;

ч. 3 ст. 436-2 – глорифікація збройної агресії РФ;

ч. 2 ст. 110 – посягання на територіальну цілісність України.

Агент перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Операцію проводили співробітники СБУ у Києві та Київській області спільно з Головним слідчим управлінням СБУ за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Джерело : СБУ

