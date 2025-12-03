3 грудня світ відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю – дату, покликану привернути увагу до прав, підтримки та умов життя мільйонів людей, які потребують додаткової допомоги. В Україні за час повномасштабної війни кількість громадян з інвалідністю суттєво зросла.

Факти ICTV дізнавалися, скільки людей з інвалідністю в Україні та як на це вплинула війна.

Яка кількість людей з інвалідністю в Україні

В Україні за період повномасштабної війни суттєво зросла кількість людей з інвалідністю – їх стало приблизно на 600 тис. більше. Якщо на початку 2022 року таких налічувалося близько 2,8 млн, то нині ця цифра вже сягає 3,4 млн. Лише з початку цього року протези отримали 5 тис. українців, а в держбюджеті передбачено додатковий мільярд гривень на сучасне високофункціональне протезування.

Про це розповів колишній заступник міністра соціальної політики Володимир Василенко в ефірі телемарафону. За його словами, і військові, і цивільні все частіше потребують засобів реабілітації, тому забезпечення протезами є одним із ключових напрямів роботи міністерства. Протезування в Україні надається безкоштовно – за кошти держави.

За даними Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, від початку року майже 47 тис. людей отримали близько 168 тис. різних засобів реабілітації. Із них 5 тис. – це саме протези. На ці потреби в державному бюджеті передбачено 4,6 млрд грн, а ще 1 млрд – окремо на високотехнологічні протезні вироби.

Чому зросла кількість людей з інвалідністю в Україні у 2025 році

Причиною різкого зростання є наслідки бойових дій та обстрілів мирних міст, які спричиняють численні травми та поранення серед цивільного населення. Важливо зазначити, що характер інвалідності, отриманої внаслідок війни, суттєво відрізняється від інвалідності, яка виникала до повномасштабного вторгнення.

