Україна продовжує активну роботу з міжнародними партнерами для забезпечення оборонної, дипломатичної та економічної підтримки, а також гарантій безпеки після завершення війни.

Про це глава держави повідомив вечірньому зверненні.

Зеленський про дипломатичну роботу

За словами Зеленського, сьогодні в Брюсселі перебувають міністр закордонних справ України, секретар РНБО та начальник Генерального штабу.

– На всіх рівнях ми працюємо, щоб була підтримка – і оборонна, і дипломатична, і підтримка нашої стійкості, – зазначив президент.

Зеленський повідомив, що Андрій Сибіга представляв Україну у форматі Ради Україна – НАТО, а Рустем Умєров і Андрій Гнатов спілкувалися з безпековими командами європейських лідерів.

Президент наголосив на важливості дієвої участі Європи в захисті України і гарантуванні безпеки після війни.

Мирні переговори

Президент зазначив, що після повернення американської команди з Москви та консультацій у Вашингтоні, Рустем Умєров, Андрій Гнатов і всі учасники процесу продовжать перемовини з представниками президента Трампа.

Україна очікує новин найближчими днями щодо зустрічей і контактів, які можуть відбутися особисто або телефоном.

Зеленський наголосив, що зустрічі у Женеві та Флориді були результативними: Україну чули й до України дослухались. На його думку, тільки з урахуванням інтересів України можливий справедливий мир.

Президент також заявив про щоденні контакти з лідерами й координацію для пошуку рішень, що можуть забезпечити більші гарантії безпеки.

– Зараз світ точно відчуває, що можливість закінчити війну є, і треба наявну активність у перемовинах підкріплювати тиском на Росію. Саме від такої комбінації все залежить – конструктивна дипломатія плюс тиск на агресора. Обидва компоненти працюють на мир, – зауважив Зеленський.

Ухвалення держбюджету 2026

Президент відзначив наявність конструктивної внутрішньої роботи в Україні.

Він подякував парламентарям за голосування за державний бюджет на наступний рік, яке гарантує продовження фінансової роботи.

Президент заявив, що уряд України працює з партнерами для покриття дефіцитів та продовжує політику повної реорганізації й очищення в енергетичному та оборонному секторах.

Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко про швидке перезавантаження наглядових рад в енергетичних компаніях.

Він також заявив, що міністр оборони України Денис Шмигаль забезпечить перезавантаження наглядових рад оборонних підприємств.

Глава держави подякував за рішення, що стосуються підвищення зарплат учителям наступного року та реалізації програм підтримки людей, зокрема програми медичних чекапів.

Зеленський також повідомив, що в програмі зимової підтримки вже майже 15 млн українців, майже 3 млн заявок надійшло щодо дітей.

Він наголосив, що така програма є вчасною та необхідною, і держава забезпечить кошти на її реалізацію, як і на всі інші програми підтримки.

Закупівля зброї за програмою PURL

Глава держави повідомив про рішення партнерів щодо закупівель зброї в Америці за програмою PURL. Зокрема про внески Норвегії, Люксембургу, збільшення внеску Канади, а також внесок Польщі й рішення Нідерландів.

За його словами, будуть і перші внески від країн поза НАТО.

Президент очікує доповідь щодо результатів роботи за програмою PURL і називає це особливим завданням української дипломатії.

Він підкреслив, що дипломатичний темп визначає силу оборони України, її можливості для активних дій, дальність ураження й захист від російських ударів.

– Сусідство з Росією за будь-яких обставин є небезпекою. Але сила України – в єдності зі світом та в нашій власній спроможності визначати порядок денний, – підсумував глава держави.

