У всіх регіонах України відключатимуть постачання електрики у п’ятницю, 5 грудня.

Графік відключення світла на 5 грудня

У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, якими будуть обмеження завтра, 5 грудня.

Час і обсяг застосування будуть такими:

Зараз дивляться

графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.

Графік відключення світла в Києві

Графіки відключень електроенергії на 5 грудня для споживачів Києва вже доступні на ресурсах ДТЕК.

Графік відключення світла в Київській області

ДТЕК оприлюднив графіки знеструмлень, які застосовуватимуться в Київській області починаючи з 5 грудня.

В Укренерго попередили, що графіки та обсяги відключень світла можуть змінюватися.

У компанії закликали перевіряти оновлення лише на офіційних ресурсах вашого обленерго.

Після включення світла варто споживати електроенергію ощадливо.

Як пояснили в Укренерго, обмеження в електропостачанні запроваджені через масштабні наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на ключові енергооб’єкти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.