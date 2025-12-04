Графіки відключення світла на 5 грудня: коли не буде електрики
- В Укренерго повідомили, що 5 грудня у всіх регіонах України протягом доби (з 00:00 до 23:59) діятимуть графіки погодинних відключень.
- Обмеження запроваджені через масштабні наслідки ракетно-дронових атак РФ на енергооб'єкти.
У всіх регіонах України відключатимуть постачання електрики у п’ятницю, 5 грудня.
Графік відключення світла на 5 грудня
У Національній енергетичній компанії Укренерго розповіли, якими будуть обмеження завтра, 5 грудня.
Час і обсяг застосування будуть такими:
- графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 3 черг;
- графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 для промислових споживачів.
Графік відключення світла в Києві
Графіки відключень електроенергії на 5 грудня для споживачів Києва вже доступні на ресурсах ДТЕК.
Графік відключення світла в Київській області
ДТЕК оприлюднив графіки знеструмлень, які застосовуватимуться в Київській області починаючи з 5 грудня.
В Укренерго попередили, що графіки та обсяги відключень світла можуть змінюватися.
У компанії закликали перевіряти оновлення лише на офіційних ресурсах вашого обленерго.
Після включення світла варто споживати електроенергію ощадливо.
Як пояснили в Укренерго, обмеження в електропостачанні запроваджені через масштабні наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на ключові енергооб’єкти.