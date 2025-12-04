Диверсанти, які пошкодили ділянку залізниці в Польщі, планували влаштувати масштабну катастрофу.

Про це повідомив міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк на TVN24.

Пошкодження залізничної колії в Польщі: деталі розслідування

Томаш Семоняк зауважив, що диверсією займалися у найгіршому сенсі цього слова професіонали.

Зараз дивляться

– Вони не були агентами з переробки металобрухту, найнятими для підпалу складів з фарбою. У цьому починанні враховувалася можливість великої залізничної катастрофи, – вважає Семоняк.

Він додав, що рішення завдати удару по Польщі саме таким чином в РФ прийняли через те, що РФ нібито почала вірити, що вона перемагає, і що Україну поглинає великий корупційний скандал, який послаблює президента Володимира Зеленського, тож необхідно атакувати країни, які підтримують Київ.

– Росія вважає, що має перевагу і що вона здатна домогтися поганої мирної угоди для України, а країни, які досі підтримували Україну, такі як Польща та європейські країни, почнуть сильно вагатися, чи це все ще вигідно і чи це все ще важливо, – сказав він.

Також, за оцінкою Семоняка, масштаб планів Росії коливається – однак за два останніх місяці спостерігається зростання загроз з боку Кремля.

– Ми маємо справу з хвилями, коли протягом кількох місяців спроб менше, більшість із них зірвані або невдалі, а зараз ми перебуваємо у фазі, коли таких спроб більше, – повідомив Семоняк.

Він додав, що польські спецслужби вкрай серйозно ставляться до кожної справи, адже ті, хто намагається вчинити диверсії в Польщі, розраховують на те, що після їхніх дій можуть бути жертви.

Нагадаємо, 15 та 16 листопада на маршруті Варшава-Дорогуськ сталося два акти диверсії.

Так, у місті Міка вибуховий пристрій зруйнував залізничну колію, а біля залізничної станції Голомб поїзд, що перевозив 475 пасажирів, був змушений раптово загальмувати через пошкодження залізничної колії.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.