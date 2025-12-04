У переговорах щодо мирного завершення війни в Україні обговорюються чотири окремі елементи, один з яких стосується питань суверенітету.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

Переговори щодо завершення війни

Українська делегація у четвер має зустрітися із переговорниками американського президента Дональда Трампа, що дає надію на певний прогрес. Водночас кремлівський диктатор Володимир Путін цього тижня вчергове дав зрозуміти, що не відступить від своїх жорстких вимог.

Це ставить Трампа перед складним вибором: тиснути на Україну, щоб вона пішла на поступки, навіть якщо це загрожуватиме суверенітету, чи врешті-решт він відмовиться від переговорів, навіть якщо це означатиме визнання провалу в спробах закінчити війну.

Ще один варіант — Трамп значно посилить військову допомогу Україні.

Американські чиновники стверджують, що за останні кілька тижнів провели більше переговорів, ніж за останні три роки. Україна намагається показати Трампу, що готова продовжувати переговори, хоча багато українців вважають, що Путін не зацікавлений у мирі.

Росія хоче, щоб Україна віддала території, які все ще контролює, а також щоб США юридично визнали завоювання російської армії.

— Компромісного варіанту не знайдено щодо територіального питання, — заявив журналістам у середу в Москві радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

П’ятигодинні переговори американської делегації із Путіним 2 грудня у Москві стали найдовшими цього року. Окрім спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа? на зустрічі вперше був Джаред Кушнер, зять Трампа.

Обізнані з перебігом переговорів джерела кажуть, що зараз паралельно обговорюються чотири окремі елементи мирної угоди. Один стосується питань суверенітету України, зокрема обмеження чисельності ЗСУ в мирний час та дальності застосування українських ракет.

Інші елементи стосуються території, економічного співробітництва та питань європейської безпеки.

Нагадаємо, що початковий варіант американського документа налічував 28 пунктів, більшість із яких були неприйнятними для України та Європи.

Військова аналітикиня з двопартійного дослідницького центру Defense Priorities Дженніфер Кавана вважає, що Путін навряд чи піде на компроміс, адже переконаний у військовій перевазі РФ на полі бою.

— Будь-яка угода, що покладе край війні, буде болісною і несправедливою. Здається, ми все ще далекі від умов, які відповідають мінімальним прийнятним критеріям Росії і які є достатньо прийнятними для України, — наголосила Дженніфер Кавана.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібен мир з повагою до її суверенітету.

Джерело : NYT

